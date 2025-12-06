Il Como si aggrapperà al talento di Nico Paz anche oggi, a San Siro contro l'Inter. Un club che ha provato qualche timido approccio per il gioiello mancino che il Real Madrid sembra intenzionato a riportare presto a casa. La Gazzetta dello Sport ricorda che l'amicizia tra il padre Pablo e Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro che "a più riprese ha provato a convincerlo a sposare il nerazzurro, per iniziare a costruire quell’Inter post-inzaghiana affamata di uno che saltasse l’uomo", ricorda la rosea.

Il destino sembra però ormai scritto, come rimbalza da settimane anche dalla Spagna: con tutta probabilità i Blancos eserciteranno la recompra e lo faranno giocare al Bernabeu.