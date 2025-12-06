Dopo Hakan Calhanoglu, è Cristian Chivu a presentarsi a DAZN a pochi minuti da Inter-Como: "Io in tribuna per Inter-Como l'anno scorso? Quello più importante in tribuna era Cuper, non io" - la battuta del tecnico romeno -. Io ero lì a vedere l'Inter, a guardare un po' di calcio. Sì, il Como è una squadra fastidiosa, in salute. Sa fare tante cose: palleggiare, ha velocità sugli esterni... E' una squadra scomodissima, dovremo essere pronti, attenti ed equilibrati. Bisogna accettare anche il loro palleggio, a volte. Dobbiamo mantenere le distanze giuste e cercare di rubare qualche palla in più quando loro peccano di presunzione".

Luis Henrique ancora titolare.

"Siamo costretti a lavorare tanto sulle alternative a Dumfries, visto che Denzel in questo momento non è con noi. Abbiamo cercato di provare determinate cose con Andy (Diouf, ndr) e con Carlos, quello più adatto a destra è Luis perché è il suo ruolo e perché merita fiducia e continuità. Viene criticato, ma non mi sembra abbia fatto peggio di qualcun altro in quel ruolo. E' un ragazzo un po' timido che ha bisogno della fiducia mia e della squadra, stiamo cercando di aiutarlo. Speriamo ci ripaghi con le prestazioni".

Hai fatto il ritiro pre-partita, ci spieghi il perché?

"Per me la concentrazione si può trovare in diversi modi: c'è chi la trova un'ora prima della gara, chi la mattina, altri si svegliano concentrati. E' una scelta mia perché giochiamo ogni tre giorni e oggi si gioca alle sei. Volevo dare ai giocatori l'occasione di dormire un po' di più, abbiamo fatto colazione alle 10.30".