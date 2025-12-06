Intervistato da DAZN, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha risposto anche sulla lotta scudetto, quest'anno come mai di recente, con varie squadre in corsa tra loro. "Secondo me ci sono tante squadre che possono competere, sarà un campionato difficile e lo è, come abbiamo visto. Non cercare di non mollare ma continuare a lavorare, perché le altre squadre sono attrezzate" ha detto l'ex Torino che domani sera col suo Napoli affronterà la sua ex squadra.

Velocità di pensiero in campo, cosa stai studiano ora?

"Ora sto studiando il management dello sport e ho consegnato la tesi da poco. Sicuramente, come ho già detto, lo studio tiene e tenere il cervello allenato ed aiuta anche in campo a prendere le decisioni giuste in poco tempo. Cerco sempre di farlo".