È Jean Butez il giocatore scelto dal Como per presentare l'imminente sfida di San Siro contro l'Inter: "Fabregas ci chiede la giusta mentalità, dobbiamo giocare come facciamo in casa - esordisce il portiere -. Dobbiamo pressare alto il campo e giocare con la palla. Vogliamo fare qualcosa stasera, dobbiamo essere pronti per fare qualcosa di grande".

Fabregas parla dell'Inter come squadra esempio. Ti ha fatto vedere anche le uscite di Sommer nella costruzione dal basso?

"Mi piace molto questo tipo di portiere, è bravo con i piedi ma non solo: lo è anche nella testa. È un esempio per me".