Anche Tuttosport sottolinea come Lautaro Martinez scende oggi in campo contro il Como con un obiettivo ben chiaro: fare 30. Il capitano nerazzurro infatti vuole trovare il gol con i lariani, che diventerebbero la 30esima squadra di Serie A bucata dal Toro, cui mancano solo gli scalpi della squadra biancoazzurra e del Chievo. L'anno scorso, Lautaro saltò la gara di andata per infortunio e non si iscrisse nel tabellino nell'amara vittoria all'ultima giornata di campionato al Sinigaglia, ricorda Tuttosport che sottolinea: "Al di là di qualche passaggio a vuoto e dei problemi cronici contro le grandi, Lautaro è partito forte. E nonostante qualche sostituzione non del tutto gradita, vedi l'ultima a Madrid dieci giorni fa, il feeling con Cristian Chivu è scattato fin da subito, col tecnico che gli ha più volte riconosciuto pubblicamente il suo ruolo da leader".