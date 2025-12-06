"È difficile. Il Marocco ha fatto molto bene all'ultimo Mondiale, la Scozia ha una squadra solida, molto solida, piuttosto difficile. Dobbiamo giocare bene e cercare di arrivare primi nel girone. La prima partita sarà molto importante. Il Marocco è il nostro principale avversario. Hanno esperienza, hanno fatto molto bene nell'ultimo Mondiale. Sono una squadra solida, con la stessa struttura ed esperienza del 2022, una squadra che dobbiamo rispettare". Così il CT della Nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha commentato l'esito del sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 effettuato ieri sera a Washington ai microfoni di SporTV.

Ancelotti effettuerà un'ultima convocazione prima di annunciare la lista definitiva dei giocatori che prenderanno parte alla Coppa del Mondo, il tutto in vista delle amichevoli contro Croazia e Francia. "La lista di marzo sarà più o meno la stessa della Coppa del Mondo. I campionati europei determineranno se avremo infortuni o problemi di condizione fisica, ma sarà più o meno la lista definitiva", ha spiegato l'allenatore. Da lì, quindi, si capirà se Carlos Augusto potrà avere qualche chance di partecipazione alla kermesse nordamericana.