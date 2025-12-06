Cesc Fabregas ribadisce anche a Rai Radio 1 il concetto già espresso a DAZN a margine di Inter-Como 4-0: "Faccio fatica a dire che la sconfitta aiuta a crescere perché (in Italia, ndr) conta solo il risultato. Se è vero quello, la sconfitta è pesantissima. Con i social e il risultatismo, sembra che dica cazzate. Preferisco stare zitto, è il momento di accettare la sconfitta e andare a casa".

Il Como ha comunque raggiunto uno status diverso.

"Ripeto: abbiamo perso e dobbiamo accettarlo. Siete più bravi voi a fare l'analisi. Oggi la cosa importante che volevo vedere era la reazione alla frustrazione. Oggi abbiamo fatto tante cose bene, il problema è che abbiamo giocato contro giocatori più forti del solito. Io preferisco perdere così. Sul 2-0 cosa faccio? Cambiare per non prendere altri gol? No, io preferisco soffrire negli ultimi 10'-15' perché penso che così possiamo crescere. Se ti dicono che sei un fenomeno, la pancia comincia a essere piena. Io sono orgogliosissimo della squadra, ho visto mille cose positive oggi ma non le dico perché dopo dicono che sono pazzo e che non capisco nulla. Calcisticamente non ho visto una grande differenza tra noi e loro, basta guardare le statistiche. Il problema è che abbiamo giocato contro due attaccanti che giocano in Nazionale candidate a vincere il Mondiale".