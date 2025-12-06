Dopo il triplice fischio che ha sancito la fine di Inter-Como, Carlos Augusto si presenta a DAZN per analizzare il 4-0 di San Siro, nel quale ha messo il punto esclamativo segnando il primo gol in Serie A: "Sono felice per il gol, ma è più importante la vittoria. Mi sto trovando bene a destra, la squadra è sempre al primo posto, faccio del mio meglio per i compagni".