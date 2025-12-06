Lo scorso inverno l'Inter aveva pensato davvero al colpo Nico Paz, conferma il Corriere dello Sport tra le sue pagine nel giorno di Inter-Como. Dalle parti di Viale della Liberazione "ci hanno provato seriamente, ricorrendo al jolly della diplomazia per provare a convincere l’entourage del giocatore a forzare la mano in una trattativa più complicata delle altre. Per il valore del ragazzo, ma soprattutto perché Marotta e Ausilio si sono trovati di fronte un doppio interlocutore: il Real Madrid, proprietario del cartellino, e il Como, che continua a goderselo in prestito grazie alla felice intuizione di due anni fa ormai".

Il Real Madrid però crede fortemente nel classe 2004 ed è forte di un accordo per riportarlo in Blancos con una doppia clausola di recompra che con tutta probabilità verrà esercitata nei prossimi mesi. Insomma, solo Nico Paz poteva cambiare il suo destino: Javier Zanetti ha provato a convincerlo attraverso il padre Pablo, ma non è servito a nulla e "per una questione di riconoscenza l’argentino, nonostante fosse stuzzicato dall’idea, non ha voluto imporsi. Al tempo stesso i nerazzurri si sono resi conto di trovarsi di fronte un Everest da scalare" dal punto di vista economico.