Intervenuto sulle frequenze di Inter Tv, nel post-partita di Inter-Como, ha parlato Cristian Chivu: "Bene i primi 20 minuti per aggressività, agonismo e coraggio. Siamo riusciti a sbloccarla e siamo stati molto intelligenti, è normale concedere qualcosa all'avversario, senza perdere intensità ed equilibrio. Nel secondo tempo, con una difesa più bassa e aggressività sul portatore di palla, siamo riusciti a chiuderla".

A livello di energie avete speso forse un po' troppo?

"Sono scuse e alibi. Bisogna sempre dare il meglio che si ha".

Ti è piaciuto Luis Enrique?

"Mi è piaciuta la squadra, parlo sempre del collettivo. Mi è piaciuto il coraggio di andare sui riferimenti ed è ovvio che la partita è fatta di momenti. Il Como ha qualità e non è mai facile, abbiamo fatto una prova intelligente, di qualità e di cinismo".

L'azione del gol di Lautaro è davvero bella...

"Il merito è dei ragazzi che capiscono che quando c'è la pressione bisogna accelerare e andare in verticale e negli spazi. Quest'azione viene avviata da Lautaro, che fa ottanta metri di corsa e conclude verso la porta".