Risultato a sorpresa al Bentegodi dove il Verona centra la prima vittoria in campionato piegando per 3-1 l’Atalanta. In gol per gli scaligeri Belghali, Giovane e Bernede, mentre agli orobici di Raffaele Palladino non è bastato il gol realizzato da Scamacca all’81’. Con questo risultato la squadra di Paolo Zanetti fa un passo in avanti lasciando la Fiorentina sola all’ultimo posto. Per Palladino, invece, secondo ko in tre partite.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 06 dicembre 2025 alle 22:47
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print