Lautaro Martinez inizia a portare il conto. Dopo aver superato Sandro Mazzola, il capitano dell’Inter ha messo nel mirino Roberto Boninsegna. Con quello di stasera sono infatti 164 i gol in maglia nerazzurra per il Toro, con Bonimba a quota 171. Tutto lascia pensare che l’argentino voglia provare a raggiungerlo o a superarlo già in questa stagione, come testimoniato dal post pubblicato sui social in cui evidenzia proprio il numero di gol realizzati fin qui.

Data: Sab 06 dicembre 2025 alle 23:16
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
