Meet and greet particolare per Alessandro Bastoni che il prossimo 11 dicembre, due giorni dopo l'euromatch contro il Liverpool e a qualche giorno dalla partenza della squadra di Cristian Chivu per l'Arabia Saudita dove la squadra disputerà la Supercoppa Italiana, incontrerà i tifosi dell'Inter. A rende noto l'appuntamento è Calciatori Panini che su Instagram ha annunciato l'evento, patrocinato da Panini, Puma e Cisalfa Sport, che vedrà il difensore dell'Inter protagonista in un faccia a faccia speciale con i tifosi che vorranno incontrare il numero 95 dell'Inter e difensore della Nazionale italiana e ricevere in omaggio un album Panini e una figurina autografata.



L’evento è gratuito ma i posti sono limitati, "soltanto i primi 30 iscritti potranno accedere ad un’area seduta riservata per vivere il meet & greet da una posizione privilegiata" si legge.