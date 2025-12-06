Il giocatore deputato di casa Inter per commentare l'esito della partita contro il Como è Manuel Akanji. FcInterNews.it, presente col suo inviato, vi riporta le parole del nerazzurro:

Quella di questa sera è la migliore Inter della stagione?

"Non so, è stata una bella partita davanti ai nostri tifosi. E' stata una bella performance".

Cosa non dovete fare di sbagliato col Liverpool?

"Noi non dobbiamo sottovalutare nessuno, soprattutto in Champions. Ma giochiamo in casa e la spinta dei tifosi può essere un vantaggio per noi".

L'Italia raggiungerà la Svizzera ai Mondiali? Ne parli coi compagni?

"Penso ce la farà, poi spetterà a loro. Tra noi ne abbiamo parlato nello spogliatoio facendo battute, spero di incontrarli e batterli".