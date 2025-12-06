"Calmo, positivo, lavoratore, ambizioso e altruista". Piotr Zielinski si definisce così nel MatchDay Programme del club nerazzurro nel giorno di Inter-Como. Il centrocampista polacco risponde a qualche domanda e svela che gli piacere 'rubare' qualcosa ad un suo collega del centrocampo.

Di cosa vai più fiero oggi e cosa hai coltivato di più nella tua carriera?

"La tecnica è una cosa su cui ho sempre lavorato molto. Fin bambino ho allenato entrambi i piedi perché volevo diventare un giocatore completo, questa è sempre stata la mia filosofia".

Quale qualità prenderesti da uno dei compagni?

"Dovrei prenderne diverse, ma dico l'intelligenza calcistica di Mkhitaryan".

L'insegnamento più importante che hai ricevuto?

"È quello di non mollare mai: è un insegnamento fondamentale che si impara solo con il tempo e l'esperienza".