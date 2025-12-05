Cristian Chivu cambia strategia alla vigilia di Inter-Como e tiene la squadra in ritiro ad Appiano Gentile nelle 24 ore che anticipano la sfida in programma domani alle 18 a San Siro. Nella conferenza stampa pre derby di due settimane fa, il tecnico nerazzurro aveva spiegato così le decisioni passate: "Fin qui non abbiamo mai fatto un ritiro. È una mia scelta, voglio dare più tempo libero ai giocatori, molti sono stati in nazionale e non sono mai stati a casa. Questo gruppo mi dimostra ogni giorno professionalità. I giocatori vanno a casa e riposano come se fossero in ritiro. Mi basta una giornata passata con loro, dalla colazione alla sera".

Adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, Chivu ha invece optato per il ritiro anche per una questione logistica. Come evidenzia la rosea, infatti, si tratta di "una soluzione comoda per gestire una giornata più 'corta' di due ore e mezza - rispetto a quelle con un impegno serale - visto il fischio d'inizio alle 18. In altre occasioni comunque l'allenatore dell'Inter aveva fatto intendere di non voler chiudere le porte alla possibilità di trovare più concentrazione ad Appiano, ed ecco dunque che l'avvicinamento al Como sarà vissuto così, tutti insieme, per preparare al meglio la seconda partita a San Siro su tre in 6 giorni, incastonata tra la Coppa Italia col Venezia e la Champions contro il Liverpool di martedì prossimo".