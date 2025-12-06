Al termine della sconfitta contro il Verona, Nicola Zalewski ha analizzato la prestazione dell’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. Un giudizio lucido, senza attenuanti: "Sono stati più bravi sotto tanti punti di vista, noi siamo entrati un po' scarichi e abbiamo pagato questo atteggiamento un po’ moscio”.

Il prossimo impegno, però, non lascia spazio a cali di tensione: martedì arriva il Chelsea in Champions League. “Penso che questa squadra sia forte e non si farà condizionare da questa giornata. Da domani subito testa a martedì, serata molto importante”, ha assicurato l’esterno nerazzurro.

Zalewski è tornato anche sull’azione che ha portato al gol del Verona, preceduta da un possibile fallo di mano: “Ho visto Lazar che si lamentava per un tocco di mano, ma non ho visto benissimo. Rivedendo l’azione non sembra chiarissimo, la giustificazione data dall’arbitro non si capisce bene. Penso e spero che questo tocco non ci sia”.

Infine, una riflessione sulle cause della prova opaca: “È un’analisi da fare insieme alla squadra e allo staff. Sicuramente non è positivo: magari abbiamo sottovalutato la partita, ma sono proprio queste che vanno vinte”.