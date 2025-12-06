"Sento la fiducia, sono felice. Chivu e i compagni mi danno forza, oggi ho aiutato la squadra con l'assist". Così Luis Henrique, parlando a DAZN, prima della ripresa di Inter-Como l'1-0 dei primi 47' minuti per effetto di un gol di Lautaro Martinez, su passaggio decisivo proprio del brasiliano.