Nel presentare la gara contro l'Inter di questa sera per 'Deejay Football Club', Fabio Caressa si sofferma in particolare su uno dei protagonisti attesi del match sul fronte Como, ovvero Nico Paz: "Tutti dicono che andrà in una grande squadra e diventerà un grande calciatore, ma non credo che gli farebbe bene tornare adesso al Real Madrid, lì c'è la fila di gente che non gioca. Poi a me piace tantissimo, è il migliore giocatore della Serie A. Poi guarderò la partita per Cesc Fabregas al quale l'Inter aveva fatto un pensierino. Per i lariani questa partita rappresenta il vero salto di qualità nel caso in cui riuscisse a prendere qualche punto a San Siro".