Hakan Calhanoglu si presenta ai microfoni di DAZN per mettere a fuoco Inter-Como, gara valida per la 14esima giornata di Serie A: "Come si esce dalla pressione del Como? Sappiamo che sono bravi, hanno intensità. Sono giovani, hanno energia. Noi dobbiamo stare tranquilli, fare quello che sappiamo fare. Essere calmi nella pressione, ci vuole pazienza e lucidità".

Che giocatore è Nico Paz? Che partita ti aspetti?

"Io mi sono preparato come prima di ogni partita. Quanto a Nico Paz, è cresciuto tantissimo, sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Como. Ha un grande futuro, ma io penso a me stesso e non guardo agli avversari".