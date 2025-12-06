Quello tra Antonio Conte e Luciano Spalletti in Napoli-Juventus "sarà un bellissimo incrocio". Assicura Emanuele Giaccherini mentre parla del salentino, suo ex allenatore con un passato anche all'Inter: "Lui è un grande professionista e fa sempre il tifo per la squadra che allena: prima all’Inter come ora al Napoli - dice a La Gazzetta dello Sport -. Il suo cuore è bianconero, ha fatto la storia della Juve da calciatore e allenatore, ma è logico che ora vuole batterla. L’anno scorso ha vinto lo scudetto meritatamente: qualcosa di straordinario. Anche nelle difficoltà di quest’anno, tra risultati e infortuni, ha trovato soluzioni. È un Conte diverso: ha trasformato la squadra, cambiato vestito tattico più volte. Lo fanno solo i grandi allenatori".