Il gol che ha sbloccato la gara e una prestazione da leader assoluto. Lautaro Martinez, Player of the Match di Inter-Como, si presenta davanti alle telecamere di DAZN per analizzare a caldo il poker nerazzurro e la 30esima vittima della Serie A aggiunta alla sua personale lista: "Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza contro una squadra fortissima e messa bene in classifica - dice il Toro -. Hanno giocatori giovani di qualità e un allenatore che propone un buon gioco, ma abbiamo dimostrato la voglia di prenderci i punti. È una vittoria importantissima".

Il Como è la 30esima squadra in Serie A contro cui hai segnato. Cosa provi per l'Inter?

"Neanche mi rendo conto a volte di quello che mi sono guadagnato con il lavoro e il sacrificio. Da bambino non ho vissuto cose belle, ma oggi sono grato alla mia famiglia: senza di loro non sarei qui. Li ringrazio perché mi accompagnano sempre, ma ringrazio anche questa gente che dal primo giorno che sono arrivato a Milano mi ha dato il suo amore. Sono grato e cerco di dimostrarlo lasciando tutto in campo".

Le critiche ti scivolano addosso?

"Sicuramente ho imparato a gestirle, nelle prime esperienze queste cose fanno male ma ho parlato con lo psicologo e queste cose vanno avanti. Sono contento di quello che do per il gruppo che è la cosa principale".