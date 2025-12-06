Con la doppietta di Pisa, Lautaro Martinez ha raggiunto un altro importante traguardo personale: il capitano dell'Inter ha segnato a 29 squadre di Serie A e adesso punta quota 30, con il Como (avversario di stasera) non ancora iscritto nella lista delle vittime. Il primo gol del Toro è arrivato a San Siro contro il Cagliari nel lontano 29 settembre del 2018, poi il conteggio è salito negli anni. Tanto che pochi giorni fa ha staccato Sandro Mazzola al quarto posto della classifica marcatori interisti di tutti i tempi (163 gol) e insieme a Riccardo Orsolini guida l'attuale classifica marcatori.

"Ha appeso nel salone dei ricordi l’ultimo quadro giusto domenica scorsa, con la doppietta al Pisa - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Gliene manca uno soltanto per arrivare a 30, il numero più amato dagli studenti universitari. Proverà quindi stasera a meritare il massimo dei voti dal popolo dell’Inter. Lautaro Martinez ha segnato a 29 squadre, anche le più improbabili come Benevento e Crotone, da quando frequenta il nostro campionato. Ma contro il Como, che comunque ha incontrato soltanto una volta, è ancora a quota zero".