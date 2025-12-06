La Gazzetta dello Sport dedica oggi un breve approfondimento anche a Cristian Chivu e Cesc Fabregas, avversari oggi in panchina nel match di San Siro tra Inter e Como. Secondo la rosea la partita di questa sera è da considerare come uno "scontro diretto tra due squadre con dati opposti": il miglior attacco del campionato (quello nerazzurro) sfida la miglior difesa.

Il dato comune è sull'elevato possesso palla, anche se interpretato in maniera differente perché il romeno "cerca la mediazione" mentre lo spagnolo preferisce l'immediatezza. Il terzo punto evidenziato sono i riferimenti: Chivu si ispira a José Mourinho, mentre i tre maestri di Fabregas sono Pep Guardiola, Arsene Wenger e Antonio Conte.