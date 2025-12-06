La proposta dei promotori della Superlega, A22 e il Real Madrid, di calcio gratis per tutti attraverso la piattaforma Unify fa quasi inorridire il presidente della LFP Javier Tebas. Che intervistato dalla Gazzetta dello Sport liquida ancora una volta l'idea del maxicampionato europeo: "In 4 anni hanno presentato 4 formati diversi di competizione, non è una cosa seria. Unify è la stessa cosa. Mi viene da ridere: parlano del successo tv del Mondiale per Club quando si sa che per i diritti è stata fatta un’operazione Arabia-DAZN-Fifa. Il CEO di DAZN Segev l’ha detto qualche settimana fa, il calcio gratis non è un modello sostenibile".
Perché?
"Perché il mercato pubblicitario del calcio è saturo, e lo sanno. Quella della Superlega è una strategia per rovinare il modello attuale, che è sostenibile, e farne uno proprio. Non sono riusciti a trovare una sola persona che si occupi di diritti tv in ambito sportivo che dica che può funzionare il calcio gratis. Lo dice solo Bernd Reichart, il Ceo di A22".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
