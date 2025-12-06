C'è anche l'ex nerazzurro Danilo D'Ambrosio tra i protagonisti del MatchDay Programme lanciato dal club nerazzurro nel giorno di Inter-Como. Dopo aver ribadito il suo legamene con il Biscione, D'Ambro esprime il suo pensiero anche sulla squadra di Chivu: "Quando guardo l'Inter, i miei ex compagni o quando vengo a San Siro è sempre un'emozione speciale. La squadra la vedo in maturazione, mi piace e mi divertire vederla giocare. Qui all'Inter è fondamentale essere saggi, umili e riuscire a trasmettere l'interismo. Chivu ha tutte queste qualità e ha dei giocatori che sono grandi uomini oltre ad essere bravi professionisti".