Domenica è arrivato il sesto successo consecutivo in Serie A per l'Inter contro il Pisa, raggiungendo quota 31 gol complessivi nel confronto. Il rendimento contro le neopromosse resta di altissimo profilo: sono 9 le vittorie nelle ultime 10 sfide con una media di 2.4 reti a partita.

Dato curioso. La squadra di Chivu ha chiuso inoltre le prime tredici giornate senza pareggi: per l'Inter è la terza volta nella propria storia recente, replicando quanto accaduto nel 2022/23 e nel 1940/41.