Raggiunto da DAZN sul prato di San Siro, Cesc Fabregas, allenatore del Como, presenta il match di San Siro contro l'Inter, club che la scorsa estate l'aveva corteggiato per il dopo Inzaghi: "Cosa ho detto Maicon quando ci siamo abbracciati? Gli ho detto che potrebbe ancora giocare, terzini così oggi non se ne vedono. Oggi per noi è una partita importante, siamo al centro di un progetto e se un giorno vogliamo fare spesso queste partite dobbiamo andare con le nostre idee e giocarcela".

Avrete un atteggiamento simile a quello avuto a Napoli?

"Ci sono cose che non cambiano in tutte le partite. Questo è un grande campo, giochiamo in uno stadio top e contro una squadra top: è anche un aspetto mentale. Voglio che i ragazzi portino in questo scenario quello che proviamo in settimana, ovvero andare forte".

Affronti una squadra con una difesa a tre, la pressione sarà sempre sul vertice basso?

"Oggi sarà importante pressare il giocare top che è Calhanoglu, ma anche Bastoni e Dimarco. La prima cosa che identifico nell'avversario è chi è il motore della squadra. Come facevano con me? Con me era più difficile (ride, ndr)".

Nico Paz deve abituarsi a decidere partite come queste?

"È un altro step che deve fare. Sta lavorando e crescendo da un anno e mezzo, in questi scenari sicuramente ci vorrà giocare tanto in carriera. Speriamo che oggi possa fare molto bene".