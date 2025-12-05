Il Como ha vinto una sola volta nella sua storia contro l'Inter nei sedici precedenti giocati a Milano: era il 14 maggio 1950, finì 2-1 con le reti di Rabitti e Ghiandi; il punto della bandiera nerazzurra lo mise a segno Nyers. Il bilancio è completato da 14 vittorie dei nerazzurri (l'ultima per 2-0 nella Serie A 2023-24) e un pareggio, 2-2, nell'edizione della Coppa Italia 1991/92. Era il 30 ottobre 1991, che è anche la data dell'ultimo gol dei lariani in casa della Beneamata (Mazzoleni al 79').