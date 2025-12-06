Altra brutta giornata per la Fiorentina, intrappolata in un tunnel che non sembra finire. Dopo il gol su rigore segnato da Mandragora al nono minuto, è il Sassuolo a vincere in rimonta il match delle 15.00 di questo sabato calcistico. Sono solo cinque i minuti di gioia per la squadra viola, al 14esimo Volpato fa 1-1 sottoscrivendo il primo dei tre gol della squadra di Fabio Grosso. Sul concludere del primo tempo Muharemovic fa 2-1, risultato che Kone al 65esimo trasforma in definitivo 3-1 che affossa sempre di più la squadra di Vanoli, ultima in classifica con soli sei punti.