Quella di questa sera, ricorda il Corriere della Sera, è una sfida dai risvolti sentimentali non solo per Cesc Fabregas, cercato dall'Inter in estate, ma anche per Nico Paz, l’argentino che Javier Zanetti ha cercato di portare a Milano sfruttando i rapporti personali affettuosi con il Padre Pablo. Zanetti che nei mesi scorsi ha provato a fare un'opera di convincimento importante nei confronti della famiglia, sostenendo la tesi dell'importanza per Nico di crescere al fianco di Lautaro Martinez. Oltretutto, lo stesso Nico Paz, in compagnia di Maximo Perrone, era presente alla cena con raccolta fondi organizzata da Fondacion PUPI.

Ogni mozione degli affetti si è rivelata però inutile davanti al muro alzato dal Como, col Real Madrid che dal canto suo si prepara a riaccoglierlo facendo scattare una recompra di pochi milioni, appena nove, una quisquilia considerato il valore del ragazzo. A San Siro, intanto, saranno 50 partite con la maglia del Como per Nico Paz, che ora punta al Mondiale 2026 da giocare, questo sì, insieme al Toro nerazzurro.