Tra Andy Diouf e Luis Henrique, alla fine la potrebbe spuntare... Carlos Augusto. Cristian Chivu, secondo gli ultimi aggiornamenti di formazione della Gazzetta dello Sport, sembra orientato a riproporre l'ex Monza come quinto a destra. L'ex Marsiglia non ha convinto pienamente nel match di Coppa Italia contro il Venezia, e a quanto pare Chivu preferirebbe contare sulla maggiore esperienza di Carlos Augusto rispetto a Diouf, che comunque ha fornito ottimi segnali nelle sue ultime uscite.

Per cui, l'Inter potrebbe giocare così: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.