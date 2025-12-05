L'Inter continua a tenere d'occhio Nico Paz. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, infatti, Ausilio e Baccin sono ancora sulle tracce dell'argentino, saldamente in testa alla speciale classifica per reti prodotte dalle sue giocate in Serie A (10 in 13 presenze).

Javier Zanetti notoriamente stravede per Paz. Ha giocato con padre Pablo a Francia '98 ed è quasi un padrino per il giovane Nico. Si devono però fare i conti col Real Madrid, che vanta una recompra valida fino al 2027 a cifre irrisorie (10 milioni di euro) e vantano anche il 50% su un'eventuale rivendita, nel caso in cui dovessero incredibilmente decidere di non riprenderlo.

Dall'altra parte, però, Nico Paz vuole essere protagonista: se torna al Real Madrid vuole un progetto su di lui. E qui entrano in gioco le chance per le formazioni italiane. Il Como è pronto a trattenerlo, soprattutto nel caso in cui dovesse centrare le coppe europee, mentre l'Inter è alla finestra se i blancos dovessero riacquistarlo e poi cederlo. Pronte però anche le società di Premier League (il Tottenham ha offerto in estate 60 milioni più bonus).

Lunedì scorso proprio Nico Paz era all'evento benefico della Fondazione Pupi a Milano con tanti giocatori interisti che se lo sono "coccolato" tra una battuta e l'altra. Un corteggiamento neppure troppo nascosto.