Dopo i fatti di Udine che hanno visto il coinvolgimento dei tifosi del Bologna in vari tafferugli con la Polizia, il Ministero degli Interni ha fermato gli ultras del club emiliano per le prossime due trasferte impedendo ai sostenitori rossoblu di andare a seguito della squadra nel match in casa della Lazio e quella successiva contro l'Inter in programma per il 4 gennaio.

Provvedimento che non è stato accolto di buon grado neanche dai tifosi rivali, tra cui quelli dell'Inter che qualche ora prima del fischio d'inizio di Inter-Como, match in programma per le 18.00 di oggi, hanno esposto uno striscione che recita parole di solidarietà nei confronti della tifoseria del Bologna: "Dimostrazione di mentalità oltre ogni rivalità. Rispetto per la Bologna ultras" si legge nello striscione esposto davanti al Baretto e postato da Ciccarelli del Secondo Anello Verde.