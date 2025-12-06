Rinfrancati da due successi di fila, ma per nulla appagati: Chivu e i suoi ragazzi, staseral Meazza con il Como, vanno in cerca della seconda vittoria consecutiva in campionato per rilanciarsi definitivamente dopo il passo falso nel derby, il quarto a livello domestico. Match ovviamente tutt'altro che semplice contro, probabilmente, la formazione più in forma d'Italia.

QUI INTER – Chivu ristabilisce un undici molto più vicino a quello standard dopo il turnover massiccio effettuato in Coppa Italia. Rispetto a mercoledì scorso, solo in tre dovrebbero nuovamente partire dall'inizio: Zielinski (ma come mezzala), Diouf e Thuram. In particolare, occhi puntati sull'ex Lens, rilanciato in grande stile nell'inedito ruolo di esterno destro dove si gioca una maglia con Carlos Augusto e Luis Henrique (Dumfries ancora ai box). Zielinski, invece, è in vantaggio su Sucic per completare la linea mediana con Barella e Calhanoglu. Per il resto, come detto, riecco i 'soliti noti', con Acerbi più di Bisseck per stare tra Akanji e Bastoni. Restano indisponibili anche Darmian, Palacios e Di Gennaro.

QUI COMO – La squadra di Fabregas arriva a Milano forte di ben 12 risultati utili consecutivi: l'ultimo e unico ko risale all 0-1 di Bologna della seconda giornata. Il tecnico catalano recupera Diao, che però dovrebbe cautelativamente partire dalla panchina, lasciando il posto ancora a Rodriguez. Confermatissimo il collaudato 4-2-3-1, con Da Cunha in vantaggio su Caqueret per la cerniera mediana assieme a Perrone. Torna Smolcic dall'inizio. In attacco c'è ancora Douvikas, preferito a Morata. Infortunati Sergi Roberto, Goldaniga e Dossena.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Taho, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Frattesi, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Dumfries.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas.

Panchina: Vigorito, Cavlina, Kempf, Van der Brempt, Posch, Vojvoda, Valle, Caqueret, Kuhn, Baturina, Diao, Morata, Cerri.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Sergi Roberto, Goldaniga, Dossena.

ARBITRO: Di Bello.

Assistenti: Imperiale e Bianchini.

Quarto ufficiale: Piccinini.

Var: Gariglio.

Avar: Guida.

