L'Inter Primavera di Carbone torna a casa con un punto solo dalla trasferta di Bologna: finisce 1-1. I nerazzurri hanno giocato meglio per ampi tratti, non sfruttando però diverse buone occasioni. A sbloccare la partita è stato Mosconi, su rigore, al 58'. Dopo aver trovato il vantaggio, capitan Cerpelletti e compagni hanno gestito la gara fino all'80', quando il Bologna è cresciuto anche a causa dei diversi errori in disimpegno dei nerazzurri. All'82' Lo Monaco ha colpito un palo su un grave errore con i piedi Farronato. Soltanto un preludio di quanto è successo al 90' esatto: lo stesso Lo Monaco, questa volta su punizione, ha segnato su punizione il gol del pari. Beffa per l'Inter Primavera quindi, che perde avrebbe potuto conquistare l'intera posta in palio.
IL TABELLINO
BOLOGNA-INTER U20 1-1
Marcatori: Mosconi (58', R), Lo Monaco (90')
BOLOGNA U20 (4-3-1-2): Gnudi; Nesi, Markovic, Francioli, Baroncioni (dal 67' Puukko); Jaku (dal 55' Papazov), Lai, Krasniqi (dal 67' Rossitto); Armanini (dal 46' Lo Monaco), N'Diaye, Ferrari. A disposizione: Rabbi, Briguglio, Mazzetti, Castillo, Negri, Libra, Baldini. Allenatore: Stefano Morrone
INTER U20 (4-3-3): Farronato; Ballo, Peletti (dal 46' Mackiewicz), Bovio, Marello; Cerpelletti, Zarate (dall'86' Putsen), Mancuso; Pinotti (dal 46' Venturini), Iddrissou (dal 70' Carrara), Mosconi (dal 76' El Mahboubi). A disposizione: Galliera, Conti, Moressa, La Torre, Nenna, Slatina. Allenatore: Benny Carbone
Ammoniti: Baroncioni (54'), Nesi (64'), Iddrissou (68'), Carrara (78')
Arbitro: Erminio Cerbasi (sez. di Arezzo)
Assistenti: Alberto Rinaldi (sez. di Pisa), Filippo Balducci (sez. di Empoli)
RIVIVI IL LIVE
14.54 - Finisce così: Inter e Bologna pareggiano 1-1, gol di Mosconi su rigore e Lo Monaco su punizione.
90'+6 - Sull'ultimo pallone della partita El Mahboubi si lancia in tuffo di testa: palla a lato.
90'+5 - Inter che sta spingendo pur senza creare granché in questo recupero.
IL GOL - Con il suo mancino Lo Monaco calcia sopra la barriera, Farronato resta immobile e la palla si spegne in fondo al sacco. Cinque di recupero intanto.
90' - Gol del Bologna: meravigliosa punizione di Lo Monaco. Uno a uno e tutto da rifare per l'Inter.
89' Ferrari calcia da lontano: palla alta. C'è stato però un fallo al momento del tiro, quindi punizione per il Bologna da buona posizione.
85' - Ammonito per proteste mister Morrone. Intanto entra in campo Putsen per Zarate, ultimo cambio della sfida.
84' - Markovic di testa in mischia. Farronato, forse sbagliando, non esce ma Markovic non direziona il colpo di testa e la palla arriva direttamente nelle braccia del portiere interista. Attenzione però al Bologna, che sta prendendo metri e coraggio.
82' - Palo di Lo Monaco! Altro errore in disimpegno dei nerazzurri, questa volta di Farronato: vicinissimo all'1-1 Lo Monaco. Il suo tiro è stato sporcato anche da Farronato, che ha deviato la sua conclusione sul palo e si è fatto perdonare dopo l'errore precedente.
82' - Fuori Nesi, dentro Castillo. Per il Bologna è l'ultimo cambio.
81' - Sussulto Bologna: N'Diaye di testa non trova la porta. Occasione per i padroni di casa, l'Inter non deve abbassare la guardia.
78' - Ammonito Carrara per un fallo nella trequarti del Bologna.
76' - Esce Mosconi: al suo posto in campo El Mahboubi.
74' - Bell'azione corale dell'Inter: Mosconi cerca di servire Zarate dopo un grande palleggio, N'Diaye anticipa il centrocampista, che avrebbe potuto calciare a botta sicura.
70' - Esce ora Iddrissou, al suo posto entra Carrara.
68' - Ammonito Iddrissou: l'attaccante interista è entrato in scivolata per provare ad anticipare il portiere del Bologna Gnudi. L'estremo difensore rossoblù però aveva già raccolto la sfera in uscita bassa. Giallo sacrosanto.
67' - Cambi nel Bologna: esce Baroncioni per Puukko e Krasniqi per Rossitto.
64' - Ammonito Nesi, reo di aver trattenuto Mancuso.
62' - Inter che adesso cerca di abbassare i ritmi, muovendo la palla e facendo correre il Bologna.
IL GOL - Mosconi apre il piattone mancino, Gnudi si tuffa dalla parte opposta: portiere spiazzato e pallone in porta.
58' - GOOOOL DELL'INTER! Mosconi non sbaglia, Inter in vantaggio su rigore!
57' - Rigore per l'Inter: Mosconi rientra sul mancino e salta Papazov in campo aperto, il bulgaro lo stende. Fischia Cerbasi e indica il dischetto.
54' - Ammonito Baroncioni, primo giallo della gara. Intanto entra Papazov per Jaku.
53' - Ancora una grande occasione sprecata dall'Inter. Marello crossa dalla trequarti, Iddrissou è da solo nel cuore dell'area piccola e mette fuori, incredibile.
51' - Arriva ancora sul fondo Ballo. Il suo traversone è di qualche centimetro alto per Iddrissou.
47' - Occasione per Mosconi: l'ala nerazzurra controlla un pallone in area e punta il suo marcatore. Dopo essersi spostato il pallone scarica il destro che però non trova la porta.
14.03 - Si comincia: inizia la ripresa!
14.03 - Cambi per il Bologna e per l'Inter. Dentro Lo Monaco per Armanini in casa rossoblù, mentre l'Inter punta su Mackiewicz e Venturini per Peletti e Pinotti.
Il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni. L'Inter di Carbone ha giocato discretamente, faticando però a trovare il modo per concretizzare il gioco espresso: è mancata infatti la giocata risolutiva negli ultimi 25 metri. Quando Ballo ha trovato l'ultimo passaggio, un buon cross dalla destra, Mancuso ha vanificato il lavoro del compagno, mangiandosi di testa il possibile vantaggio. Questa la miglior occasione dei quarantacinque minuti appena trascorsi per i nerazzurri, vicini al gol anche con un bel mancino di Marello da fuori. D'altro canto, la squadra di Carbone deve continuare a non concedere troppo al Bologna, difendendosi con ordine e concentrazione.
13.49 - Fischia due volte Cerbasi, non c'è recupero: si rientra negli spogliatoi sullo 0-0.
45' - Mosconi calcia da posizione defilata: palla sull'esterno della rete.
43' - Nesi ci prova da fuori dopo il calcio d'angolo allontanato dalla difesa. Tiro molto potente, ma centrale: blocca Farronato.
42' - Che chance per il Bologna! Mancuso commette un errore grave, sostanzialmente mettendo in porta Armanini. Il centravanti di casa però calcia addosso a Bovio, divorandosi il gol dell'1-0.
39' - Arriva al cross Ballo, con grande facilità ancora una volta. Poi c'è fallo di Pinotti in area, vanificata l'azione del terzino nerazzurro.
34' - Cosa si è mangiato Mancuso! Ballo bravissimo a conquistare il fondo per crossare. Il suo tocco morbido arriva perfettamente sulla testa di Mancuso, che, da solo davanti a Gnudi, sbaglia completamente l'impatto con il pallone. Mosconi tiene viva la sfera, poi sul batti e ribatti successivo in area la difesa bolognese resiste.
33' - Inter a cui ora manca forse l'ultimo passaggio. Mancuso si orienta benissimo con il corpo e può servire Iddrissou in profondità. Fuori misura però il suo suggerimento.
30' - Jaku prova la soluzione su palla inattiva: tiro altissimo.
25' - Marello! Tiro che sibila a centimetri dal palo. Dopo un cross dalla destra, messo fuori dalla difesa, il terzino ex Udinese arriva in corsa e calcia di prima dal limite. Palla colpita di collo esterno che sfiora il montante.
23' - Arriva al tiro Zarate: il suo diagonale è deviato in corner.
17' - Bel lancio in avanti di Cerpelletti per Mosconi. Il cross di Mosconi a cercare Iddrissou viene ben letto dai due centrali del Bologna che spazzano. Intanto ha preso metri la squadra di Carbone.
12' - Arriva al cross Marello dalla sinistra. Iddrissou è sulle tracce del pallone ma Gnudi è bravo a uscire in tuffo e respinge. Un fallo di Pinotti poi interrompe la fase offensiva nerazzurra.
8' - Il Bologna risponde con Ferrari: l'attaccante emiliano entra in area per vie laterali e crossa. Bovio fa buona guardia.
7' - Primo squillo Inter! Si distendono i ragazzi di Carbone con una grande progressione di Mancuso, poi la palla arriva in mezzo a Mosconi. L'esterno nerazzurro controlla nello stretto e calcia: parata di Gnudi.
1' - Subito Bologna a farsi vedere. Cross tagliato di Nesi che sfila, per pochi centimetri non riesce a intervenire il tandem d'attacco rossoblù composto da N'Diaye e Ferrari.
13.03 - Si comincia! Inter in divisa bianca, Bologna in classico rossoblù.
12.59 - Squadre in campo: pochi minuti al calcio d'inizio!
Il tour de force da cinque partite in quindici giorni che separa l'Inter Primavera dalla pausa natalizia inizia da Bologna. I nerazzurri di Carbone sono la squadra più in forma del Campionato Primavera, con 16 punti nelle ultime sei gare. Contro i rossoblù l'obiettivo è quello di alimentare ancora questo filotto, consolidando un posto in zona play-off. Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida, in programma alle 13.00 in casa dei felsinei.
Autore: Alessandro Savoldi
