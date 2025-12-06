Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il poker rifilato dall'Inter al Como a San Siro.

"Grande partita, un 4-0 che non ammette repliche. L'Inter è scesa in campo benissimo, Chivu è stato tatticamente perfetto anche se si è lamentato nel post partita - le sue parole -. Nico Paz non ha mai trovato la posizione giusta, Luis Henrique bravo sia in difesa che in attacco. Passi in avanti, si è sbloccato"