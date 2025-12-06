Il difensore nerazzurro Manuel Akanji analizza così a Inter TV il match vinto oggi contro il Como per 4-0: “Non parlo di partita perfetta perché non lo dico mai, si può sempre migliorare. Credo che abbiamo fatto molto bene e abbiamo portato a casa un buon risultato. Siamo tutti importanti, sia chi parte dall’inizio che chi entra dalla partita. Oggi abbiamo dimostrato che siamo tutti uguali”.

Sulla sfida contro il Liverpool:

“Non ho motivazioni extra, vogliamo fare bene perché è una partita importante. Ho giocato tante volte contro di loro, sono felice di affrontarli di nuovo”.