Daniel Fonseca, doppio ex di Napoli e Juventus, parla ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida di domani sera. Che vedrà di fronte due tecnici come Luciano Spalletti e Antonio Conte, che ha incrociato in bianconero da calciatore e col quale ha avuto a che fare suo figlio Matias ai tempi della Primavera dell'Inter: "Ha fatto due panchine in Serie A, diceva che era un martello. Sapeva parlare anche ai ragazzi della Primavera, facendo sentire tutti importantissimi".