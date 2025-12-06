Nonostante il ponte che ha invitato molti milanesi a partire per altre mete, i tifosi nerazzurri non hanno voluto assolutamente mancare aqll'appuntamento con Inter-Como e si sono presentati in gran numero al Meazza. Nello specifico, come comunicato dal club, gli spettatori sono 75.022 di cui una nutrita fetta nel settore ospiti: 4.361 unità.