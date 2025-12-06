Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si presenta in conferenza stampa a San Siro per parlare con i cronisti intervenuti l'esito della gara contro il Como. Parole che FcInterNews.it vi riporta con il proprio inviato:
Partita ben fatta dall'Inter, con l'approccio giusto. Qual è la tua fotografia di questo momento e di questa partita?
"Il coraggio di questi ragazzi di prendere la squadra alta, di prendersi qualche rischio nell'agonismo e nella voglia di rubare palloni. Nei primi venti minuti abbiamo speso tanto ma l'abbiamo sbloccata, poi abbiamo capito i momenti della partita. Va riconosciuto il merito all'avversario che ci ha fatti abbassare un po', forse serviva un po' di pazienza a fine primo tempo. Nella ripresa con qualche transizione fatta bene siamo riusciti a chiuderla".
Sono tre punti che possono dare qualcosa in più?
"Sono sempre tre punti che possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".
Ha visto la classifica?
"No, so che siamo a meno uno dal primo posto. Anche se loro non hanno giocato...".
I gol da quinto a quinto sono quelli che fanno felici gli allenatori?
"Io sono stato più felice per il terzo gol, per la cattiveria che hanno messo i ragazzi e che ha portato al gol di Calhanoglu. Nel quarto gol ho visto le preventive. Sono felice per quello che stanno facendo tutti i giorni, sono bravi e hanno voglia di migliorarsi".
Sul 2-0 quattro giocatori dell'Inter si sono spesi sul recupero palla ed è nato il gol di Calhanoglu. Questa è la cosa che avete dato in più oggi?
"Ho una battuta coi ragazzi, che non posso dire qua e loro mi prendono pure per i fondelli e iniziano a dirmi certe cose, anche Lautaro si è messo in mezzo. Sono contento perché i ragazzi hanno voglia di mantenere quanto si è costruito di bello in questi quattro anni dopo le critiche subite, dopo che sono stati definiti falliti. Loro volevano stare qua e fare belle cose, sono bravi, forti e meritano di crescere e di godersi il bello del calcio".
Stasera l'ha vissuta come un duello con Fabregas?
"Non ho tempo di pensare, finisce una partita e ne comincia un'altra. Avevo il dovere di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per fare una bella partita e l'hanno fatta. Io non sono a caccia di reputazione, mi interessa l'Inter; mi interessa il gruppo, l'ordine, la disciplina da portare nel quotidiano. Io mi sento l'ultima ruota del carro, ho amore per il mestiere".
Quanto l'ha soddisfatta la prova di Luis Henrique?
"Penso che sia il momento di parlare della squadra, per loro ho sempre speso qualche parola in più però ora possiamo smettere di chiedere di loro. Fanno parte dell'Inter, lo hanno dimostrato. Si sono integrati bene lavorando sodo e con pazienza. Poi è merito dei compagni, dello staff che li ha aiutati a integrarsi. Ora sono giocatori dell'Inter e vanno trattati come tali".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:07 Akanji in conferenza: "Bella partita, con il Liverpool la spinta dei tifosi sarà un vantaggio per noi"
- 21:07 videoInter-Como 4-0, Tramontana: "Luis Henrique bravo in difesa e in attacco. Chivu è stato perfetto"
- 21:02 Como, Vojvoda in conferenza: "Inter fortissima, penso che questa sconfitta farà più bene che male"
- 20:59 Akanji a ITV: "Partita perfetta? No, si può sempre migliorare. Bello sfidare di nuovo il Liverpool"
- 20:55 Chivu in conferenza: "Non cerco reputazione, a me interessa l'Inter. Il gol che mi ha reso più felice? Il terzo"
- 20:49 Akanji a DAZN: "Chivu ci sta molto vicino. Io sempre presente in Serie A? In Inghilterra mi dicevano che ho una qualità"
- 20:45 Como, Fabregas in conferenza: "Con Lautaro e Thuram la vittoria è sempre più vicina. Preferisco perdere e..."
- 20:42 Chivu a ITV: "Mi è piaciuto il coraggio della squadra. Primo gol? Quando c'è pressione, dico sempre ai ragazzi di andare in verticale"
- 20:40 Chivu a DAZN: "Partita vera, ma si poteva fare molto meglio. Sfida con Fabregas? Solo titoli per i giornali"
- 20:29 Como, Fabregas a DAZN: "Thuram e Lautaro mondiali, calcisticamente non ho visto una grandissima differenza tra noi e l'Inter"
- 20:20 Carlos Augusto a DAZN: "Mi trovo bene a destra, faccio del mio meglio per i compagni"
- 20:19 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Abbiamo dimostrato la nostra forza. Le critiche? Ho imparato a gestirle"
- 20:10 Inter-Como, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:08 Inter-Como, le pagelle - Luis Henrique si accende, Zielinski in sicurezza. Lautaro liberato dal recinto
- 20:01 Chivu boccia Fabregas all'esame da big: l'Inter annichilisce il Como con un 4-0 che vale il primato solitario
- 19:58 Inter-Como, Triplice Fischio - Poker devastante: nerazzurri affamati e massima espressione dell'identità di Chivu
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-COMO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 19:05 Luis Henrique prima del secondo tempo: "Chivu e i compagni mi danno forza. Assist? Ho aiutato la squadra"
- 18:58 Inter-Como, è quasi sold out: oltre 75 mila spettatori con ampia presenza ospite
- 17:30 Como, Fabregas a DAZN: "Inter squadra top. Sarà importante pressare Calhanoglu, è il motore della squadra"
- 17:25 Chivu a DAZN: "Como fastidiosissimo, servirà equilibrio. Luis Henrique il più adatto a destra, merita fiducia"
- 17:19 Calhanoglu a DAZN: "Ci vorranno pazienza e lucidità. Nico Paz ha un grande futuro, ma io penso a me stesso"
- 17:14 Como, Butez a DAZN: "Ecco cosa ci chiede Fabregas. Sommer mi piace, per me come portiere è un esempio"
- 17:06 Sprofonda ancora la Fiorentina: va in vantaggio ma il Sassuolo fa 3-1 in rimonta
- 17:00 Calhanoglu a ITV: "Como pericoloso e con valori importanti, dovremo prestare la massima attenzione"
- 16:45 Meet and greet speciale per Bastoni. Il difensore protagonista di un faccia a faccia coi tifosi targato Panini
- 16:30 La Curva Nord si schiera a favore degli ultras del Bologna: "Mentalità e rispetto oltre ogni rivalità"
- 16:15 L'Arsenal perde all'ultimo minuto contro l'Aston Villa: decisivo Buendia, ai Gunners non basta la rete di Trossard
- 16:00 Buongiorno: "Ci sono tante squadre per lo scudetto. Sarà difficile, dobbiamo cercare di non mollare"
- 15:45 Tiago Pinto: "A Roma volevamo la Champions, ma col settore giovanile fatto lavoro straordinario"
- 15:30 Ivana Andres e l'Inter, la storia continua: la sua agenzia annuncia il rinnovo fino al 2027
- 15:15 Primavera - Bologna-Inter, gli Up&Down: Mosconi non basta. Mancuso e Iddrissou: che errori!
- 14:55 Gasperini loda Palestra: "Sta facendo cose forti anche se è 2005. A Cagliari sta trovando spazio con valore"
- 14:43 Primavera - L'Inter spreca e il Bologna ne approfitta: Lo Monaco risponde a Mosconi, finisce 1-1
- 14:41 Arzignano Valchiampo, il tecnico Di Donato: "Affrontare l'Inter U23 è sempre un rebus"
- 14:26 Tebas: "Il calcio gratis che vuole la Superlega non è sostenibile. Solo Reichart dice che funzionerebbe"
- 14:11 Fonseca: "Mio figlio Matias fece due panchine all'Inter con Conte. Diceva che era un martello"
- 13:58 Gianni Vio: "Quando mi chiamò Zenga pensai ad uno scherzo. Dopo tre gol su corner partì tutto"
- 13:43 Cagliari, Pisacane contento di Esposito: "Gran momento in zona gol, deve continuare così"
- 13:29 Milan, Ricci: "Allegri non ci permette di dire la parola Scudetto. Il focus adesso è uno solo"
- 13:14 Brasile, messaggio di Ancelotti a Carlos Augusto: "I convocati di marzo saranno più o meno quelli del Mondiale"
- 13:00 Mourinho: "Forse ho giocato cento o duecento derby, anche con l'Inter ne ho fatti parecchi"
- 12:45 Caressa: "Nico Paz migliore giocare della Serie A. Tornare al Real Madrid? Non so se gli farebbe bene"
- 12:31 Inter Women, Van Dijk: "La forza di questo gruppo è l'energia e lo spirito di squadra"
- 12:17 Corsera - Inter-Como, sfida dei sentimenti per Nico Paz. Che ora punta al Mondiale con Lautaro
- 12:03 Giaccherini assicura: "Conte fa sempre il tifo per la squadra che allena: prima all’Inter come ora al Napoli"
- 11:49 CdS - L'Inter ci ha provato per Fabregas: l'incontro del 4 giugno con Ausilio è stato lo snodo decisivo
- 11:35 GdS - Chivu-Fabregas, sfida tra attacco e difesa: Mou riferimento dell'interista, lo spagnolo ha tre maestri
- 11:20 GdS - Chivu e la formazione anti-Como: tra Luis Henrique e Diouf può spuntarla... Carlos Augusto
- 11:06 Maye: "Nasco esterno alto, la velocità mio punto di forza. Che vittoria in Supercoppa Primavera"
- 10:52 TS - Lautaro sempre più leader per Chivu. Nonostante qualche sostituzione non gradita
- 10:38 CdS - Nico Paz sogno proibito dell'Inter: era stuzzicato dall'idea, ma non ha voluto forzare con il Como per un motivo
- 10:24 D'Ambrosio: "Adesso l'Inter è più matura, vederla giocare mi diverte. Chivu ha tre qualità importanti"
- 10:10 Zielinski: "Ho sempre lavorato molto sulla tecnica, fin da bambino. Vorrei l'intelligenza di Mkhitaryan"
- 09:55 CdS - Tre in corsa per la fascia destra: Carlos Augusto un po' affaticato, c'è un indizio a favore di Luis Henrique
- 09:40 GdS - Lautaro a segno contro 29 squadre di Serie A: il Como gli manca, adesso il Toro punta a quota 30
- 09:26 Materazzi: "Ci è capitato il girone più facile, però ora al Mondiale bisogna andarci altrimenti è fallimento"
- 09:12 Qui Como - Fabregas ritrova Smolcic dopo la squalifica, dubbio Douvikas-Morata
- 08:57 Veron: "L'Inter di Chivu è più verticale e più efficace. Lautaro micidiale, è tra i migliori con Haaland, Mbappé, Vinicius e Yamal"
- 08:43 GdS - Da sogno ad avversario: l'Inter incrocia Nico Paz. Tanti tentativi di Zanetti con il padre dell'argentino
- 08:29 GdS - Inter, tanti cambi di formazione. Ballottaggio Carlos Augusto-Diouf, Zielinski in vantaggio su Sucic e Mkhitaryan
- 08:15 Preview Inter-Como - Chivu si affida alla Thu-La. Scalpita Diouf
- 00:00 Panchine a confronto
- 23:47 Virtus Bologna, il patron Zanetti contrario ad NBA Europe: "Come lasci fuori il Partizan per il Milan?"
- 23:33 Bini: "Esposito mi piace, ma basta esagerare. Spero che Marotta rimanga, è una figura importante"
- 23:18 Orsi: "Napoli-Juve affascinante. Inter-Como? Mi piacciono le due filosofie di Chivu e Fabregas"
- 23:04 Orlando: "Inter, domani sfida importante. Mi aspetto tanta aggressività sulla prima costruzione lariana"
- 22:49 Van der Gijp intuì il talento di Dumfries: "Ma per mio figlio era uno che tirava i palloni nel parcheggio"
- 22:35 Cagliari, stagione finita per Felici: lesione del crociato del ginocchio sinistro, necessaria l'operazione
- 22:20 Mondiali 2026, Svizzera possibile avversaria dell'Italia. Akanji avvisa: "Puntiamo a vincere il girone"