Il Milan arriva alla 14esima giornata di Serie A e alla sfida contro il Torino da capolista in compagnia del Napoli, in quello che è un continuo rimescolamento al vertice. Le vittorie contro Inter e Lazio hanno dato nuova verve ai rossoneri, anche se, rivela ai microfoni di Tuttosport il grande ex Samuele Ricci, per il momento la parola Scudetto è ancora tabù: "Adesso il focus deve essere trovare continuità, quindi tornare in Champions dove merita il Milan e poi... vediamo", le sue parole.