È Yvan Maye il giocatore dell'Inter Under 23 protagonista dello spazio dedicato alla squadra di Stefano Vecchi all'interno del Matchday Programme di Inter-Como. Il difensore francese, recentemente convocato anche da Cristian Chivu per la prima squadra, si è raccontato parlando in primo luogo delle sue qualità: "In campo punto molto sulla velocità che sfrutto per andare ad attaccare gli spazi e sui duelli in cui metto sempre grinta e fisico. In questi anni sono cresciuto nella lettura del gioco, credo che la comunicazione in campo sia fondamentale e cerco sempre di servire al meglio i miei compagni ricercando la profondità".

Poi, il suo vissuto calcistico: "⁠Ho iniziato a giocare a calcio a sette anni, da lì è nato il sogno di diventare un calciatore e con il tempo ho preso consapevolezza dei miei punti di forza e delle mie qualità. Sono nato come esterno alto, poi mi sono abbassato: il mio obiettivo è sempre quello di mettermi a disposizione del mister e della squadra". Tra le sfide più belle vissute, aggiunge Maye, c'è "sicuramente la Supercoppa Primavera vinta contro il Cagliari, è stata una battaglia di squadra grazie alla quale siamo arrivati prima al pareggio e poi ai rigori che ci hanno permesso di alzare la coppa".

LEGGI QUI IL MATCHDAY PROGRAMME DI INTER-COMO