A Pisa è stato decisivo dopo il suo ingresso in campo, servendo l'assist per Lautaro nel gol che ha sbloccato il match. C'è un dato curioso su Francesco Pio Esposito, protagonista con un gol a Cagliari e il passaggio vincente contro i toscani: l'attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Inter è il più giovane giocatore della Serie A ad aver partecipato a due reti in questa stagione.