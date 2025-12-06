Conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell'Arzignano Valchiampo Daniele Di Donato, che davanti alla stampa presenta la partita di domani alle 12.30 contro l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi: "Affrontarli è sempre un rebus: è una squadra formata da giovani forti, destinati a fare grandi cose nel calcio e allenata da uno dei migliori allenatori della categoria. Quindi non possiamo sbagliare nulla. Stiamo cercando di dare compattezza alla squadra, la fase difensiva dipende da tutti. Alla fine però finché faccio un gol in più dell'avversario a me va bene sempre", aggiunge Di Donato parlando del fatto che la sua squadra vanta la peggiore difesa del girone con 27 reti al passivo.

Al suo fianco, si è presentato il difensore Alessandro Coppola: "Dovremo affrontare questa partita come tutte le altre, dando il 110% sempre: indipendentemente da chi ci troviamo di fronte. Noi puntiamo in ogni occasione a portare a casa più punti possibili".