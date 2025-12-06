Il Como non cambia modulo e anche a San Siro contro l'Inter si affiderà all'abituale 4-2-3-1 con Smolcic di nuovo titolare sulla corsia destra dopo aver scontato il turno di squalifica. È questa la principale novità di formazione che oggi proporrà Fabregas, ancora alle prese con un dubbio da sciogliere: in avanti resta infatti vivo il ballottaggio tra Douvikas e Morata per una maglia da titolare. Lo riferisce il Corriere dello Sport.