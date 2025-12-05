Spulciando i numeri delle prime tredici giornate della Serie A 2025-26, Inter e Como, avversarie domani sera a San Siro, sono rispettivamente il miglior attacco e la difesa più solida del campionato. I nerazzurri sono andati a segno 28 volte, mentre la squadra di Cesc Fabregas ha solo 7 reti al passivo, al pari della Roma.

A proposito di gol, la formazione di Chivu è quella che manda a referto più giocatori diversi: 11, come Juventus, Atalanta e Bologna.