Meriti e demeriti vanno divisi tra Inter e Como dopo il netto 4-0 maturato a San Siro, secondo Hernanes: "Il Como forse ha un po' sottovalutato l'avversario, sopravvalutando se stesso quando ha deciso di fare le cose che fa sempre - il ragionamento del Profeta nello studio di DAZN -. Ma il divario con l'Inter di qualità e anima c'è. Pensavano di potersela giocare, ma oggi era una partita diversa. L'Inter ha sentito l'odore del sangue".