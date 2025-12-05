Mai dire X. L'Inter è arrivata al mese di dicembre senza pareggiare nemmeno una partita in tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia dal 1940-41, quando si chiamava ancora Ambrosiana. Il bilancio della squadra di Cristian Chivu in questi primi tre mesi, tra campionato, Champions League e Coppa Italia recita: quattordici vittorie e cinque sconfitte in 19 uscite.