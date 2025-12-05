Le mani dell'Inter sono sempre più pronte ad afferrare Branimir Mlacic. Il quotidiano croato Germanijak, che per primo ha dato la notizia della forte volontà del club nerazzurro di accaparrarsi il giovane talento dell'Hajduk Spalato, parla addirittura di affare molto vicino alla conclusione: la prova sta nella presenza dei dirigenti del club spalatino a Milano la scorsa settimana. L'ammontare del compenso non è ancora noto e l'Hajduk insiste per ottenere una percentuale sul ricavato della prossima cessione.

Spiega il giornalista Ante Sucic: "Direi che l'affare è fatto all'80% circa: il giocatore vuole andarsene e l'Hajduk è pronto a cederlo. Ora si tratta solo di capire che tipo di progetto presenterà l'Inter. I suoi rappresentanti e i dirigenti dell'Hajduk sono stati a Milano la scorsa settimana e torneranno questa settimana. L'Hajduk vuole una percentuale sulla rivendita e un buon bonus in caso di trasferimento. I club stanno ancora trattando".